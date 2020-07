In unserer Analyse vom 03.07.20 Silber: Jetzt Gewinne sichern! hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Situation des Edelmetalls berichtet. In den letzten beiden Handelstagen konnte die Notierung nun wieder den Turbo einschalten und klettert heute auf ein neues Jahreshoch bei 19 US Dollar (siehe Chart). Per se ein erneutes Kaufsignal, welches zu weiteren Kursgewinnen auf der Oberseite führen könnte. Wir sichern deshalb jetzt bereits zum wiederholten Male aufgelaufene Kursgewinne ab, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...