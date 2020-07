FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.07.2020 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1830 (1705) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 1485 (1215) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7000 (6850) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 235 (230) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 225 (220) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 345 (500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1220 (1180) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3190 (3150) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 600 (610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2820 (2580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS NON-STANDARD FINANCE PRICE TARGET TO 24 (47) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ILIKA PRICE TARGET TO 75 (50) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2610 (2640) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 940 (852) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ASHMORE GROUP TARGET TO 434 (413) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES AVAST PRICE TARGET TO 650 (525) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1446 (1411) P - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS COMPASS GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') TARGET 1000(1250)P - RBC RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1400 (1300) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2815 (2900) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BAT PRICE TARGET TO 3800 (3200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 840 (750) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1460 (1200) PENCE - 'NEUTRAL'



