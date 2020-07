Mladá Boleslav (ots) - - Spider-Version des SCALA erinnert im Jubiläumsjahr an die Unternehmensgründung 1895- Václav Laurin und Václav Klement vertrieben ihre ersten Fahrräder unter dem Namen SLAVIA- 31 Studenten der SKODA Berufsschule verbinden mit Azubi-Car-Projekt Historie und ModerneAus SCALA wird SLAVIA: Mit dem Namen des siebten SKODA Azubi Car erinnern die am Projekt beteiligten Studenten der SKODA Berufsschule an die Gründung des heutigen Unternehmens SKODA AUTO vor 125 Jahren. Václav Laurin und Václav Klement vertrieben damals ihre ersten gemeinsam entwickelten Fahrräder unter dem Markennamen SLAVIA. Jetzt trägt diesen Namen eine Spider-Variante des SKODA Kompaktmodells SCALA, das erstmals die Basis für das seit 2014 jährlich durchgeführte Projekt der SKODA Akademie bildet. In drei Wochen wird das von den Azubis entwickelte und selbst gefertigte Einzelstück der Öffentlichkeit präsentiert.Das insgesamt siebte SKODA Azubi Car heißt SKODA SLAVIA. Die emotionale Spider-Version des SKODA SCALA ist eine Reminiszenz an die Anfänge der Marke SKODA. Passend zum 125-jährigen Jubiläum der Unternehmensgründung erinnern die Studenten der SKODA Akademie mit ihrem traditionellen Azubi-Car-Projekt an die Geburtsstunde des tschechischen Herstellers. 1895 starteten die beiden Gründerväter Václav Laurin und Václav Klement in Mladá Boleslav zunächst mit der Reparatur von Fahrrädern. Schon bald darauf entwarfen sie eigene Fahrräder und vertrieben diese ab 1896 erfolgreich unter dem Markennamen SLAVIA. Das neue Azubi Car erweckt damit eine Legende der Firmengeschichte wieder zum Leben.Der historische Name passt bestens zur Idee der Studenten, mit dem modern gezeichneten SCALA eine Zeitreise in die Vergangenheit zu machen, in der Automobile einst auch zunächst offene Fahrzeuge waren. Ein klassischer Spider ist wild und ungezwungen. In seiner konsequenten Offenheit hält sich der SKODA SLAVIA nicht an gängige Konventionen und steht auch für freie Gedanken und die nonchalante Unbekümmertheit der jungen Generation. Durch den Verzicht auf das Dach bietet der SLAVIA ein besonders intensives Fahrerlebnis. Weitere gezielte Veränderungen an der Karosserie lassen den Spider noch sportlicher auftreten als den emotional gezeichneten SCALA.Die Tradition der SKODA Azubi Cars besteht seit 2014. Azubis der SKODA Berufsschule in Mladá Boleslav dürfen seitdem jedes Jahr ein spektakuläres Konzeptfahrzeug planen, entwickeln und selbst bauen. Jedes einzelne dieser Konzeptfahrzeuge veranschaulicht die Kreativität und das Engagement der SKODA Nachwuchskräfte.2013 wird die heutige SKODA Akademie gegründet. Hier werden die Ausbildung von Schulabsolventen und Berufseinsteigern sowie die Weiterbildung von Mitarbeitern und Fachkräften unter einem Dach gebündelt. Nach Unterzeichnung des Memorandums mit der Gewerkschaft KOVO zur Förderung der Berufsausbildung in 2014 wurden die Unterrichtsräume der SKODA Berufsschule modernisiert. Zusammen mit der Gewerkschaft KOVO hat SKODA AUTO in den vergangenen Jahren mehr als 300 Millionen tschechische Kronen in die Ausbildung und Modernisierung der SKODA Akademie investiert.Wussten Sie, dass......die Marke SLAVIA nach dem slawischen Begriff Slavia benannt wurde. Dieser Name wird für mehrere bekannte Sportvereine in Tschechien verwendet; beispielsweise für den frisch gebackenen tschechischen Fußballmeister Slavia Prag. Dessen Kapitän, Jan Boril, hat vor einigen Jahren eine Ausbildung an der SKODA Berufsschule abgeschlossen.... die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Slavia eine Allegorie des Slawentums in der slawischen Mythologie ist. Es kann in den Formen Slavia, Slavie oder Slávie auftreten.... Slavia ein Asteroid des mittleren Hauptgürtels ist, der am 18. Mai 1972 vom tschechoslowakischen Astronomen Antonín Mrkos am Klet-Observatorium in der Nähe von Ceský Krumlov (IAU-Code 046) entdeckt wurde.... das Slavia ein bekanntes Prager Künstlercafé im Stil der 1930er-Jahre am Moldauufer ist.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4647322