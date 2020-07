Elmshorn (ots) - Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres begrüßt die DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe am ersten August 17 angehende Kauffrauen und Kaufmänner im Einzelhandel in ihren Märkten. "Wir bilden seit Jahren sehr erfolgreich aus und freuen uns auch in diesem Jahr über unsere Neueinsteiger", so Britta Beste, Personalchefin des Unternehmens. "Als Fachhändler ist uns die Ausbildung beratungsstarker, fachlich kompetenter Mitarbeiter extrem wichtig. Wir investieren entsprechend stark in ihre persönliche und fachliche Entwicklung. Das gilt auch nach der Ausbildung und beinhaltet unterschiedliche Entwicklungschancen, vom Fachabteilungsspezialisten bis hin zur Marktleitung."Die Trainings- und Schulungsangebote der unternehmenseigenen Akademie vermitteln Auszubildenden während ihrer Lehrzeit bei DAS FUTTERHAUS neben der Berufsschule zahlreiche wichtige Inhalte zur fachlichen und persönlichen Entwicklung. In den individuell konzipierten Seminaren zu Fach- und Warenkunde, Kundenberatung, Management und Persönlichkeit gibt das Unternehmen seinen Auszubildenden das Rüstzeug und die Sicherheit für ihren beruflichen Alltag. Entsprechend positiv waren die Abschlussergebnisse der Absolventen in den vergangenen Jahren. Der Großteil der Ausgelernten wird nach der Ausbildung übernommen.Das zum Start übliche, einwöchige Azubi-Camp in der DAS FUTTERHAUS-Unternehmenszentrale musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. "In diesem Jahr gibt es für unsere jungen Neueinsteiger lediglich ein Begrüßungspaket. Das erste Kennenlernen untereinander muss über unser Online-Portal stattfinden," bedauert Britta Beste. "Sobald die Situation es zulässt, werden wir das persönliche Kennenlernen unserer Azubis untereinander aber nachholen. Unser Ausbildungskonzept mit seinen Seminaren und Schulungen forciert den Austausch der Auszubildenden untereinander - auch jahrgangsübergreifend", so Britta Beste.Auch im kommenden Jahr bietet DAS FUTTERHAUS wieder zahlreiche Ausbildungsplätze in seinen Märkten an.Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.deOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119466/4647388