FRANKFURT (Dow Jones)--Während sich die Aktienmärkte von dem Pandemie-Schock aus dem Frühjahr weiter erholen, zeigen sich Privatanleger dies- wie jenseits des Atlantiks verhalten optimistischer. Mit Blick auf die Simmungslage der Privatanleger in den USA urteilt "Wellenreiter" Robert Rethfeld, dass die US-Privatinvestoren die größte Angst hinter sich gelassen hätten.

In den USA ist laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey das Bullenlager um 5,2 Prozentpunkte auf nun 27,2 Prozent gestiegen - verglichen mit einem historischen Durchschnitt von 38 Prozent liegt der Anteil damit weiterhin extrem niedrig. Im Lager der Pessimisten befinden sich 42,7 Prozent und damit 3,2 Prozentpunkte weniger als vor Wochenfrist. Hier liegt der historische Durchschnitt bei 30 Prozent, der Anteil ist aktuell damit vergleichsweise hoch. Neutral sind 30,2 Prozent der Befragten gestimmt, was einem kleinen Minus von 1,8 Prozentpunkten entspricht.

Ein vergleichbares Stimmungsbild herrscht unter Privatanlegern am deutschen Aktienmarkt, auch hier steigt die Zahl der Bullen nur zaghaft an und auch hier sind sie gegenüber den Bären weiter deutlich unterlegen. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sind unverändert 45 Prozent der Privaten pessimistisch gestimmt. Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland legte dagegen um 4 Punkte auf 31 Prozent zu. 24 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies entspricht einem Minus von 4 Prozentpunkten.

July 09, 2020 05:19 ET (09:19 GMT)

