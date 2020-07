Nach zwei schwachen Börsentagen haben sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag wieder von ihrer freundlichen Seite gezeigt.Paris / London - Nach zwei schwachen Börsentagen haben sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag wieder von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Die Kursgewinne hielten sich gleichwohl in Grenzen. Mit Spannung erwarten Anleger wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt in den USA. Diese werden am frühen Nachmittag veröffentlicht und könnten neuen Schwung in die Kurse bringen. Der EuroStoxx 50 als...

