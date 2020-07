Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 176,02 Prozentpunkten aus dem Handel. Am Montag startete der Euro-Bund-Future mit 175,88 Prozentpunkten in den Handel. Die bisherige Handelsspanne in der laufenden Woche ist mit 175,64 bis 176,30 Prozentpunkten äußerst gering. Das Handelsvolumen ist dementsprechend auch sehr niedrig. Sowohl am Montag als auch am Dienstag wurden jeweils etwas weniger als 400.000 Kontrakte gehandelt. Zum Redaktionsschluss am Mittwochmittag notiert der Euro-Bund-Future ...

