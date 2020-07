Die Corona-Krise hinterlässt beim Kunststoffhersteller Covestro tiefe Spuren in der Bilanz. Im zweiten Quartal rutschte Covestro in die roten Zahlen und verzeichnete nach vorläufigen Zahlen einen Konzernverlust von 60 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten allerdings einen höheren Verlust von im Schnitt 107...

