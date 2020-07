Mary Kay Inc. und das Mary Kay Global Design Studio traten vor kurzem als Sponsoren und Teilnehmer bei verschiedenen Events im Bereich Schönheit, Mode und Design in aller Welt auf, um die Kunst individueller und einzigartiger Schönheit zu fördern, wie auch die Beauty-Künstler*innen selbst, und schuf dabei Grundlagen für die bevorstehenden Trends der Saison.

Mary Kay beauty experts were on hand to tailor looks before the 27th Czech Lion Awards Show (Photo: Mary Kay)

Glamhive Live Glamhive Digital Summer Bazaar

Mary Kay war der präsentierende Sponsor für den ersten Glamhive Live Digital Summit am 9. Mai. Glamhive, ein Startup-Unternehmen für digitale Mode, das von der Promi-Stylistin Stephanie Sprangers gegründet wurde, ermöglicht Benutzern, unkomplizierte virtuelle Ratschläge von erfahrenen Stylisten aus der ganzen Welt zu erhalten. Zu den Glamhive-Stylisten gehören Tara Swennen, Ilaria Urbinati, Nicole Chavez, Jeanne Yang, Samantha McMillen, Sonia Young, Micah Schifman und Jason Bolden sowie aufstrebende Experten mit einem sicheren Blick für das, was angesagt ist.

Der digitale Gipfel bot eine Reihe von Themen, darunter nachhaltige Mode, Schönheit und wie man seine Träume durch Unternehmertum leben kann. GastrednerInnen aus der Mode-, Design-, Fernseh- und Accessoirebranche sprachen ebenfalls über die Überwindung von Hindernissen und das Durchbrechen von Barrieren. Zu den ModeratorInnen und RednerInnen der Veranstaltung gehörten Livia Firth, Louise Roe, Rebecca Minkoff, Kendra Scott, Jezlan Moyet, Jessica Paster, Cindy Eckert, Lela Rose, Anita Patrickson, Jenny Packham, Olivier Theyskens, Babi Ahluwalia, Sonia Young, Erica Cloud, Cynthia Rowley, Ilaria Urbinati, Jennifer Fisher und Lisa Levinson, um nur einige zu nennen.

Martelle, eine Mary Kay Ukraine Beauty-Künstlerin Botschafterin und Fernseh-Make-up-Künstlerin, war eine der Hauptrednerinnen bei Glamhive Live. Während der Podiumsdiskussion "Beauty x Fashion", betonte Martelle die Bedeutung der Zusammenarbeit und der klaren Kommunikation mit Designern und Stylisten, wenn sie ihre Models, Kunden oder Prominenten für Cover-Shootings, große Modenschauen, Veranstaltungen auf dem roten Teppich und vieles mehr schminkt.

15 der Einnahmen vom Glamhive Live Digital Summit wurde an Feeding America gespendet, um COVID-19-Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Das Netzwerk Feeding America ist die größte nationale Hungerhilfe-Organisation in den USA.

Mary Kay und das Mary Kay Global Design Studio werden am 11. Juli erneut der präsentierende Sponsor for den Digital Summer Bazaar von Glamhive sein. Zum ersten Mal wird die Ausdehnung dieses neuen digitalen Erlebnisses global sein und als globaler Treffpunkt für Branchenprofis, Schönheits- und Stil-Enthusiasten dienen. Die Redner und Moderatoren werden aus der ganzen Welt kommen, unter anderem aus Kanada, Großbritannien, Belgien, Frankreich, Italien, Indien, Vietnam und Südafrika.

Top-Stylisten, Make-up-Künstler und Hairstylisten mit Prominenten wie Kristen Stewart, Lupita Nyong'o, Tom Brady und vielen andere werden alle als Teil des Glamhive Digital Summer Bazaar online ihre Erfahrungen, ihr Fachwissen und ihre Erkenntnisse mitteilen.

Die ganztägige Veranstaltung mit Eintrittskarte umfasst drei Tracks, 32 Panels, über 100 verschiedene Referenten und bietet höchst intensive, themenspezifische "Master Classes" mit vertiefenden, persönlichen Gesprächen mit weltweit anerkannten Experten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.glamhive.com/live. Glamhive wird 15 Prozent aller Kartenverkäufe an die NAACP spenden.

Ukraine Fashion Week

Die Ukrainische Modewoche fand vom 1. bis 5. Februar in der Hauptstadt Kiew statt. Mehr als 16.000 Teilnehmer waren anwesend, um die Kreationen ukrainischer Modedesigner zu bewundern, gekrönt von den trendigen Looks der führenden Mary Kay Ukraine Make-up-Künstlerin Martelle. Martelle lieferte zusammen mit Mary Kay Beauty-Experten den letzten Schliff für über 50 Modelle, die mit den neuesten Entwürfen von Elena Burenina, Iryna DIl, Przhonskaya, Ksenia Schnaider, Sonya Monina, Chuprina, A\Raise, Kass, Kami Kami und vielen anderen geschmückt waren.

Mary Kay Ukraine hat sich auch mit dem talentierten Streetstyle-Modedesigner Dastish Fantastish zusammengetan, um eine Sonderkollektion für die Mary Kay Beauty-Experten zu entwerfen. Die Kollektion Mary Kay Dastish Fantastish umfasste acht Garderobeneinheiten, die den klassischen, der Marke Mary Kay eigenen Business-Stil mit den wichtigsten Modetrends, Futurismus und Streetstyle kombinieren. Die Hauptfarben der Kollektion waren Abstufungen von "Fuchsienrosa" und "klassischem Rot". Zu den Akzenten der limitierten Linie gehörten Stickereien, übergroße Formen und Lederelemente.

New York Fashion Week

Die New York Fashion Week fand vom 6. bis 9. Februar 2020 in der Angel Orensanz Foundation in Manhattan statt. Mary Kay war der offizielle Make-up-Partner für zwei Shows, In Zusammenarbeit mit den Luxusmodemarken Monse (im Financial District) und Adam Lippes (bei Veronika, im Obergeschoss der Fotografiska New York). Luis Casco, der Global Beauty Ambassador von Mary Kay, war für beide Shows der leitende Make-up-Künstler. Er arbeitete eng mit den Designern zusammen, um Looks zu kreieren, die jede Kollektion ergänzen sollten, und leitete die Make-up-Künstlerteams, die sie zum Leben erweckten.

Czech Lion Awards

Als langjähriger Unterstützer von Mode und Kunst sponserte Mary Kay auch die Czech Lion Awards in Prag, Tschechische Republik, wo die Leistungen der Filmografie des Landes bei einer jährlichen Preisverleihung gefeiert wurden. Die Czech Lion Awards, die 1993 ihren Anfang nahm, entspricht den US-amerikanischen Oscars für Künstler aus der Tschechischen Republik.

Die 27. Verleihung des Czech Lion Awards wurde am 7. März vom Tschechischen Nationalfernsehen aus dem historischen Hotel Rudolphinum in Prag mit über 1.200 Teilnehmern live übertragen. Die Crème de la Crème der tschechischen Künstler war anwesend, um die Gewinner der diesjährigen Czech Lion Awards herauszufinden. Mary Kay war der offizielle Make-up-Partner mit einem Glamour-Team von Mary Kay Beauty-Experten, die die Prominenten retuschierten und schminkten.

Shero Style Fashion Trends mit Mary Kay China

Zur Feier seines 25. Jahrestages übertrug Mary Kay China am 3. Mai die Shero Style Fashion Trends per Livestream: "Power of Beauty, Power of Technology, Power of Health, and Power of Shine". Die digitale Modeschau wurde unter anderem durch das Mary Kay Global Design Studio, die Zeitschrift Baazar und Swarovski gesponsert.

Die Mary Kay Foundation? und Kendra Scott

In diesem Jahr hat sich The Mary Kay Foundation? mit Kendra Scott zusammengetan, um unabhängigen Verkaufsdirektoren exquisite Ohrringe anzubieten. Der gesamte Erlös der Ohrringe kam The Mary Kay Foundation? zugute, um eine Welt zu unterstützen, in der Frauen ermächtigt, gesund und sicher sind. Dieser Bemühungen brachten fast 200.000 Dollar ein.

Mary Kay kooperiert mit Trend-Designern für Berufsbekleidung und Accessoires

Seit mehr als 55 Jahren arbeitet Mary Kay mit den aktuell führenden Designern zusammen, um gemeinsam Berufskleidung zu entwerfen, nämlich die Anzüge und Accessoires, die unabhängigen Schönheitsberatern auf verschiedenen Ebenen ihrer unabhängigen Unternehmen angeboten werden. Jüngst gab es bei Mary Kay Partnerschaften mit:

St. John x Mary Kay NSD Suit Option Unveil US Leadership

Nicole Miller x Mary Kay 2021-22 Suit Unveil

Ted Baker x Mary Kay US Star 2020 Prize Collection

Kate Spade x Mary Kay US Kendra Scott X Mary Kay US Gifting

Kendra Scott x Mary Kay Rock it in Red Jacket Challenge 2020

Durch COVID-19 bedingte Änderungen von Veranstaltungen

Infolge der globalen COVID-19-Pandemie wurden viele von Mary Kay gesponserte Schönheits-, Mode- und Designveranstaltungen 2020 verschoben oder abgesagt. Dazu gehören:

Abgesagt

Mercedes-Benz Fashion Week Russland, Shows im Frühjahr 2020 für Herbst/Winter 2020/21

GLOW Beauty Convention, Deutschland

Bratislava Fashion Days by Mercedes-Benz: Shows im Frühjahr 2020 für Herbst/Winter 2021

Verschoben

Anketa OTO 2020: Bis auf Weiteres verschoben

Bemerkenswerte Meilensteine in der Geschichte der Mode von Mary Kay

Vor 25 Jahren, 1995: Mary Kay erhält den ersten Mode- und Umweltpreis des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.

Vor 30 Jahren, 1990: Die enorme Beliebtheit von Berufsbekleidung bei den Mitgliedern der Organisation Mary Kay spiegelt sich auch außerhalb des Unternehmens wider. Die Kostüme der Sales Director (Verkaufsdirektorinnen) von Mary Kay gewinnen die angesehene Auszeichnung "Berufsbekleidung des Jahrzehnts" für die 1980er Jahre.

gewinnen die angesehene Auszeichnung "Berufsbekleidung des Jahrzehnts" für die 1980er Jahre. Vor 40 Jahren, 1980: Das Red-Jacket-Programm wurde 1973 ins Leben gerufen, als Star-Rekrutierer auf dem Ballfeld rote Jacken trugen, um die St. Louis Cardinals bei der ersten "Mary Kay Night" zu ehren. 1980 führt das Unternehmen das Red-Jacket-Programm als offizielle Anerkennungsbekleidung ein.

Vor 55 Jahren, 1965: Das erste Kostüm für Independent Sales Directors feiert sein Debüt: Ein zweiteiliges gestricktes Wollkostüm mit einem Cowboyhut im texanischen Stil.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash, die als bedeutende Unternehmerin ihrer Generation einen wichtigen Beitrag zur Karriereförderung von Frauen geleistet hat, gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 56 Jahren mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die wissenschaftlichen Aspekte von Kosmetik sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung von Frauen und ihren Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Gemeinden und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiterhin mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com.

Über The Mary Kay Foundation?

Gemäß Mary Kay Ashs Wunschtraum, das Leben von Frauen in aller Welt zu bereichern, beschafft und verteilt die Mary Kay Foundation? finanzielle Mittel, um sie in bahnbrechende Krebsforschung zu investieren, mit der Heilmethoden für Krebserkrankungen von Frauen gefunden werden sollen, und um der gegen Frauen gerichteten häuslichen Gewalt ein Ende zu setzen. Seit 1996 hat die Mary Kay Foundation? über 80 Millionen US-Dollar an Organisationen gespendet, die an ihrem zweifachen Auftrag ausgerichtet sind. Darüber hinaus unterstützt die Stiftung Sensibilisierungskampagnen und Programme zur Einbindung von Gemeinden und setzt sich für Rechtsvorschriften ein, welche die Gesundheit und Sicherheit von Frauen garantieren. Gemeinsam können wir die Welt zu einem besseren Ort für Frauen machen. Um mehr über Aufklärung, Fürsprache, ehrenamtliche Tätigkeiten und Spenden sowie die Teilnahme an der lebensrettenden Arbeit zur Unterstützung und Förderung von Frauen zu erfahren, gehen Sie zu marykayfoundation.org, finden Sie uns auf Facebook und Instagram oder folgen Sie uns auf Twitter.

