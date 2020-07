NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi wertete die Eckdaten des Kunststoffkonzerns für das zweite Quartal in einer ersten Reaktion am Donnerstag positiv. Vor allem das Polycarbonatgeschäft sei deutlich besser als gedacht gewesen./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 11:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / 11:50 / BST



DE0006062144

