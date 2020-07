Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.169,00 -0,20% -1,99% Euro-Stoxx-50 3.299,12 +0,40% -11,91% Stoxx-50 3.036,77 +0,19% -10,76% DAX 12.642,31 +1,18% -4,58% FTSE 6.118,66 -0,61% -18,38% CAC 4.980,52 -0,01% -16,69% Nikkei-225 22.529,29 +0,40% -4,77% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,22 0,09

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,87 40,90 -0,1% -0,03 -29,9% Brent/ICE 43,37 43,29 +0,2% 0,08 -30,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,58 1.810,50 -0,1% -0,92 +19,3% Silber (Spot) 18,91 18,63 +1,5% +0,29 +6,0% Platin (Spot) 858,30 849,65 +1,0% +8,65 -11,1% Kupfer-Future 2,86 2,81 +1,6% +0,05 +1,6%

Die Ölpreise treten mehr oder weniger auf der Stelle, gebremst von den am Vortag gemeldeten höheren US-Lagerbeständen. Auch am Ölmarkt warten die Akteure gespannt auf die Daten vom US-Arbeitsmarkt, die Aufschluss auf Konsum und damit die Ölnachfrage geben könnten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Kursgewinnen zur Wochenmitte zeichnet sich am Donnerstag eine Verschnaufpause an der Wall Street ab. Der Markt befinde sich im Spannungsfeld aus der Unterstützung durch die Notenbank und den negativen Folgen der Corona-Krise, sagen Händler. Anleger warteten gespannt auf die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Volkswirte schätzen, dass in der vergangenen Woche 1,388 Millionen Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt haben. Das wären immerhin weniger als in der Woche davor, als 1,427 Millionen Erstanträge verzeichnet wurden.

Vor der Corona-Krise herrschte in den USA nahezu Vollbeschäftigung. Zwar ist die Arbeitslosigkeit seit ihrem Höhepunkt im April schon wieder leicht zurückgegangen, doch verharrt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung nach wie vor auf hohem Niveau. Das zeigt, dass trotz Wiedereinstellungen immer noch Arbeitsplätze abgebaut werden. Volkswirte befürchten daher, dass die Erholung der US-Wirtschaft ins Stocken geraten ist.

Unter den Einzelwerten brechen Bed Bath & Beyond im vorbörslichen Handel um 8,7 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler am Mittwoch nach Börsenschluss enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Weil der Verlust höher als erwartet ausfiel, schließt das Unternehmen rund 200 Filialen, womit etwa jedes fünfte Geschäft betroffen ist. Einen Ausblick auf 2020 traut sich Bed Bath & Beyond wegen der Unsicherheiten um die Corona-Krise nicht zu.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.388.000 zuvor: 1.427.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Erste Impulse von der kommenden Berichtssaison sorgen für gute Laune. So haben Zahlen von SAP die Markterwartungen weit übertroffen; die Aktien springen um über 7 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Auch vorläufige Zahlen von Covestro (+3,7 Prozent) haben überzeugt. Dazu setzen Investoren auf weitere staatliche Impulse zum Ankurbeln der Wirtschaft in den USA, nachdem der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, davor gewarnt hat, dass die Erholung der US-Wirtschaft von der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Rezession ins Stocken geraten könnte.

Eine Kauf-Empfehlung durch die Analysten der Citigroup lässt Merck KGaA um 3,2 Prozent nach oben springen. Das Minus von 1,5 Prozent bei Daimler ist nur auf die Dividendenzahlung von 0,90 Euro zurückzuführen. Krones fallen um 3,6 Prozent, nachdem das Bankhaus Lampe die Aktien auf Sell abgestuft hat.

Fielmann hat im ersten Halbjahr wegen Corona harte Einbußen bei Absatz, Umsatz und Gewinn verbucht. Nach der Erholung im Mai und Juni traut sich Fielmann aber eine Jahresprognose zu, was der Markt mit 3,8 Prozent Plus honoriert. Gegen den starken Gesamtmarkt stehen Aktien der Luftfahrt-Industrie europaweit weiter auf der Verkaufsliste. In London brechen Rolls-Royce 8 Prozent ein, da der Markt weiter eine Kapitalerhöhung fürchtet. MTU fallen nur 0,3 Prozent, hatten aber am Vortag bereits kräftig nachgegeben. Airbus geben 1,3 Prozent nach, hier wurden auch im Juni keine neuen Aufträge mehr verzeichnet. Fraport fallen 1,5 Prozent, Easyjet und IAG bis zu je 2,3 Prozent und Lufthansa 1,3 Prozent. Siemens steigen mit der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung um 1 Prozent. "Die Umsetzung der Strategie kommt weiter voran", sagt ein Händler zur Ausgliederung der Energie-Sparte. Bastei Lübbe legen um fast 8 Prozent zu. Die Verlagsgruppe hat mit Zeitfracht einen neuen Aktionär, der seine Beteiligung noch aufstocken könnte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:51h Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1327 -0,05% 1,1360 1,1323 +1,0% EUR/JPY 121,54 -0,05% 121,83 121,67 -0,3% EUR/CHF 1,0629 -0,05% 1,0640 1,0625 -2,1% EUR/GBP 0,8959 -0,29% 0,8985 0,9002 +5,9% USD/JPY 107,33 +0,03% 107,24 107,46 -1,3% GBP/USD 1,2644 +0,24% 1,2643 1,2578 -4,6% USD/CNH (Offshore) 6,9845 -0,20% 6,9892 7,0082 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.366,76 -0,64% 9.405,26 9.429,76 +29,9%

Der Dollar gibt am Donnerstag tendenziell etwas nach, wobei sich der Greenback zum Euro von seinen Tiefs aber schon wieder erholt hat. Der Status des Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten wackelt nach Angaben von Beobachtern etwas durch die rasante Ausbreitung des Corona-Virus in den USA. Dort wurden inzwischen mehr als 3 Millionen Menschen positiv auf das Virus getestet. Dies gefährde die Wiederöffnung der Wirtschaft, weshalb der Dollarkurs nun eher die relativen Aussichten der US-Wirtschaft widerspiegele als den Charakter eines sicheren Hafens, meint Jasper Lawler von London Capital Group.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend Gewinne in kleinerem Ausmaß haben die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag verzeichnet. Getragen wurde die freundliche Stimmung auch von den US-Börsen, die sich nach einem zwischenzeitlichen Schwächeanfall berappeln konnten. Einige Konjunkturdaten - etwa aus China oder Neuseeland - ermutigten die Anleger zum Einstieg in Aktien. Gesucht waren mit den starken Vorgaben der Nasdaq Technologiewerte. Samsung Electronics legten in Seoul um 0,8 Prozent zu, nachdem Goldman Sachs die Gewinnprognosen angehoben hatte mit Verweis auf die soliden Margen bei Smartphones. Familymart haussierten in Tokio um 23 Prozent mit Plänen, dass ein 5-Prozent-Anteil an der taiwanischen Tochter an ein neues Joint Venture mit Pan Pacific International verkauft werden soll. In Sydney sprangen Afterpay um weitere 11 Prozent nach oben und markierten damit das zehnte Rekordhoch in den 17 vergangenen Sitzungen. Morgan Stanley hat den Wert des Bezahldienstleisters mit den Expanionsplänen hochgestuft.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Donnerstag leicht zurück. Seit Tagen handeln sie damit auf einem kaum veränderten Niveau. So bewegt sich der iTraxx Europe innerhalb der vergangenen acht Handelstage mehrheitlich in einer Spanne von nur 6 Basispunkten. Dies zeigt, wie ausgeglichen momentan Angebot und Nachfrage innerhalb der Urlaubssaison liegen. In den kommenden Tagen dürfte nun die Berichtssaison stärker in den Fokus rücken. Sollten dann die negativen Überraschungen überwiegen, könnten Abstufungen der Ratingagenturen zusammen mit einem sich eintrübenden Makro-Umfeld zu Druck auf die Spreads führen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW kauft Kobalt im Wert von rund 100 Mio Euro in Marokko ein

Der Autobauer BMW treibt den Ausbau der Elektromobilität voran und will künftig den für Batteriezellen wichtigen Schlüssel-Rohstoff Kobalt direkt einkaufen. Kürzlich ist nach Angaben von BMW dafür einen Liefervertrag mit dem marokkanischen Bergbaukonzern Managem Group im Volume von rund 100 Millionen Euro unterschrieben worden. Die Münchner decken damit rund ein Fünftel des Kobalt-Bedarfs für die fünfte Generation ihrer elektrischen Antriebe ab. Rund vier Fünftel des benötigten Kobalts wird BMW aus Australien beziehen. Die Laufzeit für den Vertrag zwischen der BMW Group und der Managem Group beträgt fünf Jahre.

Siemens Energy will aus der Kohleverstromung aussteigen

Der neue Energietechnikkonzern Siemens Energy will sich aus dem Geschäft mit der Kohleverstromung verabschieden. Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser sagte auf der außerordentlichen Hauptversammlung, er habe den Vorstand gebeten, "zügig einen stakeholdergerechten Plan zum Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Kohle vorzulegen". Der Ausstiegsplan werde "verantwortungsvoller sein, als manche Aktivisten das einseitig fordern, aber sicher konsequenter als Zögerlinge dies für notwendig halten", versprach Kaeser, der an der Spitze des Aufsichtsrates von Siemens Energy stehen soll.

Bechtle gewinnt erneut Ausschreibung von IT.Niedersachsen

