In einem ausserordentlichen Umfeld ist es Fisch gelungen, Stabilität in den Kernaufgaben im Portfoliomanagement und den Dienstleistungen zu beweisen.Zürich - Fisch Asset Management, Spezialist für Wandelanleihen-, Unternehmensanleihen- und Absolute-Return-Lösungen, verwaltet per 30. Juni Kundenvermögen in Höhe von rund CHF 10.9 Mrd. - ein Plus von drei Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn. Zum guten Ergebnis trug neben Neugeldzuflüssen auch die solide Performance in allen Produktbereichen bei. Aktives Management zahlt sich erneut aus In einem...

