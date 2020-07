Eigentlich hatte SAP die Prognosen gekappt, nachdem die Pandemie den Konzern im ersten Quartal in Asien so stark belastete. Nun meldet der deutsche Software-Riese ein unerwartet starkes Wachstum im zweiten Quartal. Analysten loben die vorläufigen Zahlen und bleiben für SAP optimistisch. Die Aktie setzt sich an die DAX-Spitze.Für die Schweizer Großbank UBS hat SAP vor allem in puncto Profitabilität überrascht. Das Kursziel bleibt bei 142 Euro.Ähnlich positiv bewertet Jefferies die SAP-Aktie. Das ...

