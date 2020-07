Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Markt zeigte sich auch in dieser Woche immer wieder hin und hergerissen zwischen Angst vor neuen Lockdowns und der Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung, gestützt durch einige positive Konjunkturdaten. Die spendablen Notenbanken und die diversen Konjunkturpakete hatten die Märkte immer wieder mit Optimismus versorgt. Was überwiegt aktuell? Marktkenner Jochen Stanzl von CMC Marktes nimmt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe die Stimmung der Aktienmärkte unter die Lupe. Was die anlaufende Berichtssaion hier für Zeichen setzen könnte und welches Potenzial er Gold noch zutraut, mehr dazu im vollständigen Interview.