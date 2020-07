Köln (ots) - Philipp Mall ist neuer Geschäftsführer bei der auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierten Unternehmensberatung INVERTO. Das Führungsteam der zur Boston Consulting Group (BCG) gehörenden Beratungsgesellschaft wächst damit auf 14 Mitglieder an. Mall ist Experte für Maschinenbau, Einkaufstransformation und Digitalisierung. Ansässig ist er im Kölner Büro von INVERTO - einem von insgesamt sieben Unternehmensstandorten.Philipp Mall studierte am Karlsruher Institut für Technologie und schloss sein Studium als Diplom-Wirtschaftsingenieur ab. Der 36-Jährige startete 2010 als Consultant bei INVERTO in Köln und war zuletzt als Principal und Leiter des Competence Centers Procurement Management tätig. Mall unterstützt namhafte Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Prozessindustrie im Einkauf.Für diese implementiert er nachhaltige Beschaffungskonzepte und umfassende Kostenoptimierungsprogramme. Dabei befasst er sich insbesondere mit strategischem Warengruppenmanagement und Make or Buy-Strategien. Zudem berät er Unternehmen bei der Digitalisierung des Einkaufs und dem präventiven Risikomanagement.Mall ist darüber hinaus verantwortlich für die Risikomanagementstudie, bei der INVERTO jedes Jahr Entscheider über die Maßnahmen zur Begegnung von Beschaffungsrisiken befragt."Wir freuen uns sehr, dass Philipp Mall jetzt als Geschäftsführer unser Führungsteam verstärkt. Mit seiner weitreichenden Erfahrung im Industriesektor und seiner Digitalisierungsexpertise wird er das Wachstum von INVERTO deutlich voranbringen", sagt Dr. Markus Bergauer, Mitgründer und Managing Director von INVERTO.Pressekontakt:INVERTO GmbH - Lichtstraße 43 i - 50825 KölnMelanie Burkard-Pispers - Leitung Marketing & KommunikationPhone: +49 221 485 687 141 - Email: mburkard@inverto.com - Web:www.inverto.comOriginal-Content von: Inverto GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70186/4647795