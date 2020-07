Von Patricia Kowsmann und Tom Fairless

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt im Fall des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard nun auch wegen des Verdachts der Geldwäsche durch Verantwortliche des Unternehmens.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte am Donnerstag, die Behörde ermittele in mehreren Fällen in Bezug auf mögliche Fälle von Geldwäsche bei Wirecard, von denen der älteste bis in das Jahr 2010 zurückreicht.

Eine Wirecard-Sprecherin war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme erreichbar.

Das Wall Street Journal hatte am Mittwoch mit Verweis auf mehrere mit den Ermittlungen vertraute Personen berichtet, dass die US-Behörden auch untersuchen, ob Wirecard eine entscheidende Rolle in einem mutmaßlichen 100 Millionen Dollar umfassenden Bankbetrug im Zusammenhang mit einem Online-Marihuana-Marktplatz gespielt hat.

Wirecard musste kürzlich eingestehen, dass in den Bilanzen auftauchende Guthaben von 1,9 Milliarden Euro mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht existierten. Die Abschlussprüfer verweigerten der Wirecard AG das Testat für den Abschluss 2019, kurz darauf musste das Unternehmen Insolvenz anmelden.

Der zurückgetretene Vorstandschef Markus Braun stellte sich der Staatsanwaltschaft München, die einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt hatte. Informierten Personen zufolge sucht die Staatsanwaltschaft auch nach dem ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek.

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt bereits gegen Braun und weitere Wirecard-Manager wegen des Verdachts auf Betrug, Bilanzfälschung und Marktmanipulation.

