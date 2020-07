NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq rennt der Wall Street davon. Während der Dow Jones Industrial am Donnerstag im frühen Handel schwächelt und in den vorangegangenen vier Wochen kaum vom Fleck kam, eilen die Nasdaq-Börsen von Rekord zu Rekord.



"Die großen Investoren sind Pensionsfonds, Publikumsfonds, aber auch andere Investorenclubs in verschiedenen Kombinationen", erklären die Experten des Bernecker Börsenbriefs die Entwicklung an der Nasdaq. Schnelltests und Umfragen zufolge seien es daher Kleinanleger, die "zu 76 Prozent in die bekannten großen Techs" investierten. Letztlich seien wohl "alle amerikanischen Privatanleger in diesem Klumpenrisiko" investiert, und zwar vor allem, um für das Alter vorzusorgen.



Der US-Leitindex Dow gab im frühen Handel um 0,31 Prozent auf 25 986,11 Punkte nach und bleibt damit weiter in der Spanne zwischen 25 000 und 26 600 Zählern gefangen. Der breiter gefasste S&P 500 trat mit minus 0,02 Prozent auf 3169,45 Zähler auf der Stelle. Der Nasdaq 100 indes drang in neue Höhen vor und legte zuletzt um 0,76 Prozent auf 10 747,80 Punkte zu.



Die mit Spannung erwartete wöchentliche Zahl zum US-Arbeitsmarkt hatte zugleich kaum Einfluss auf die US-Börsen. Sie fiel mit 1,3 Millionen Neuanträgen auf Arbeitslosenhilfe zwar etwas besser aus als erwartet, lieferte aber dennoch kaum Impulse. Auch, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA weiter gefährlich steigt und in einigen Bundesstaaten teilweise Intensivbetten in Krankenhäusern knapp werden, fand unter den Anlegern nur wenig Beachtung./ck



