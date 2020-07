Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im Zuge der Aufstellung des Halbjahresfinanzberichts 2020 des Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214)-Konzerns weichen die vorläufigen Q2-Finanzkennzahlen von der Kapitalmarkterwartung ab, die sich aus dem Mittelwert der jüngsten Konsensus-Schätzungen von Finanzanalysten, veröffentlicht durch Vara Research am 8. Juli 2020, ergibt, so die Covestro AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

