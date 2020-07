Mainz (ots) - Deutschlands beste Tennisspielerin, Angelique Kerber, ist am Samstag, 11. Juli 2020, ab 23.00 Uhr, zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Mit den Australian Open, Wimbledon und den US Open hat die 32-Jährige bereits drei der vier Grand-Slam-Turniere gewonnen. Einzig die French Open in Paris stehen noch aus. Auch die Olympischen Spiele in Tokio 2021 könnten noch eine Option sein. Im Gespräch mit ZDF-Gastgeberin Katrin Müller-Hohenstein äußert sich die Kielerin genau zwei Jahre nach ihrem Wimbledon-Triumph über ihre sportlichen Ziele, den Wiedereinstieg in die ATP-Tour und Tennis in Zeiten der Coronapandemie.Ein weiteres Thema: Die Debatte um Meinungsfreiheit und Protestkultur bei Spitzensportlern. Im Fokus ist beispielsweise die Regel 50 der Olympischen Charta, nach der Athleten für politische Äußerungen bei Olympia sanktioniert werden können.Daneben steht das große "sportstudio"-Torwandfinale im Blickpunkt der Sendung. Die besten Schützen der Saison treten in einem "Shootout" gegeneinander an und ermitteln der Torwand-Champion des Jahres.Weitere Themen der Sendung: Relegationsrückspiel FC Ingolstadt 04 gegen 1. FC Nürnberg; Formel 1: GP von Österreich.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportSport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://instagram.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4647990