Der Aktienkurs von Nvidia ist im vergangenen Jahr an der Börse stetig gestiegen. In dieser Woche hat das dazu geführt, dass Nvidia höher bewertet wurde als Intel. Intel ist als Hersteller von Halbleitern bekanntlich ein Gigant. Trotzdem ist Nvidia in dieser Woche an der Börse am Konkurrenten vorbeigezogen. Darüber berichtete Reuters zuerst. Novum in Firmengeschichte Am Mittwoch legte der Aktienkurs von Nvidia erneut zu - und zwar um 2,3 Prozent auf 404 US-Dollar pro Aktie -, was die Marktkapitalisierung auf 248 Milliarden US-Dollar steigen ließ. Im ...

