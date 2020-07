MÜNCHEN/ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sieht mit der Ausgliederung der Siemens -Energiesparte das Erfurter Generatorenwerk gesichert. Die jetzt beschlossenen Strukturveränderungen seien die Voraussetzung dafür gewesen, dass das Erfurter Generatorenwerk im Siemens-Verbund verbleibe, erklärte Tiefensee am Donnerstag in Erfurt. Der früher einmal geplante Verkauf des Standorts mit rund 500 Beschäftigten sei damit endgültig vom Tisch.



Der Freistaat unterstütze den neuen Kurs einer eigenständigen Siemens Energy AG hin zum globalen Energietechnik-Anbieter und werde die weitere Entwicklung von Siemens in Thüringen eng begleiten. Oberste Priorität habe dabei, dass es keinen weiteren signifikanten Beschäftigungsabbau gebe. Die außerordentliche Hauptversammlung hatte am Donnerstag die Abspaltung von Siemens Energy vom Konzern mit deutlicher Mehrheit abgenickt./geh/DP/men

