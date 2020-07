DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.261,17 -0,76% -12,92% Stoxx50 3.009,04 -0,72% -11,58% DAX 12.489,46 -0,04% -5,73% FTSE 6.049,62 -1,73% -18,38% CAC 4.921,01 -1,21% -17,68% DJIA 25.690,94 -1,44% -9,98% S&P-500 3.139,14 -0,97% -2,84% Nasdaq-Comp. 10.473,59 -0,18% +16,73% Nasdaq-100 10.672,44 +0,05% +22,21% Nikkei-225 22.529,29 +0,40% -4,77% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,47 +38

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,96 40,90 -2,3% -0,94 -31,5% Brent/ICE 42,61 43,29 -1,6% -0,68 -31,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.799,33 1.810,50 -0,6% -11,18 +18,6% Silber (Spot) 18,58 18,63 -0,2% -0,04 +4,1% Platin (Spot) 826,88 849,65 -2,7% -22,78 -14,3% Kupfer-Future 2,83 2,81 +0,4% +0,01 +0,4%

Die Ölpreise geben deutlicher nach, belastet von den am Vortag gemeldeten höheren US-Lagerbeständen und Konjunktursorgen. Auch der Goldpreis kommt nach dem rasanten Anstieg der vergangenen Tage deutlich zurück auf knapp 1.800 Dollar je Feinunze. Nach oben getrieben wurde der Preis zuletzt vor allem aufgrund der weiter steigenden Zahl an Corona-Infektionen.

FINANZMARKT USA

Nach den kräftigen Kursgewinnen zur Wochenmitte zeigen sich die US-Aktienmärkte am Donnerstag mit deutlichen Abschlägen. Das Handelsumfeld ist weiterhin von Volatilität geprägt. Nach anfänglichen Aufschlägen kamen die Indizes im weiteren Verlauf kräftig zurück und rutschten in den Minusbereich ab. Die weiter steigende Zahl an Neu-Infektionen sorge zunehmend für Zweifel an einer schnellen Erholung der Weltwirtschaft, heißt es. Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe fielen nur geringfügig besser aus als erwartet und geben dem Markt keinen positiven Impuls. Unter den Einzelwerten brechen Bed Bath & Beyond um 22,6 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler am Mittwoch nach Börsenschluss enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Einen Ausblick auf 2020 traut sich Bed Bath & Beyond wegen der Unsicherheiten um die Corona-Krise nicht zu. Vor der Startglocke hat die Apotheken- und Drogeriekette Walgreens Boots Alliance Zahlen zu ihrem dritten Geschäftsquartal vorgelegt, die Licht und Schatten enthielten. Das Unternehmen rutschte aufgrund der Corona-Krise in die Verlustzone. Das bereinigte Ergebnis verfehlte die Erwartungen, der Umsatz lag leicht über dem Analystenkonsens. Allerdings sieht das Unternehmen auch das laufende Geschäftsquartal noch von Corona belastet. Die Aktie fällt um 9,6 Prozent. Positive Analystenkommentare geben der Microsoft-Aktie etwas Unterstützung. Dan Ives von Wedbush hat das Kursziel für Microsoft auf 260 von 240 Dollar erhöht und die Einstufung "Outperform" bekräftigt. Auch die Analysten von Morgen Stanley haben ihr Kursziel für die Aktie angehoben auf 230 von 198 Dollar mit der Einstufung "Overweight". Die Aktie gibt in dem schwachen Umfeld 0,1 Prozent nach auf 212,86 Dollar. Bei 216,38 Dollar hatte sich zuvor noch ein neues Rekordhoch markiert.

Staatsanleihen sind mit den gestiegenen Sorgen um die Weltwirtschaft als sicherer Hafen gefragt. Die Zehnjahresrendite sinkt um 4,8 Basispunkte auf 0,62 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Gute Geschäftszahlen einzelner Unternehmen befeuerten anfangs die Kauflaune, ehe am Nachmittag - ausgehend von den US-Börsen - Konjunktursorgen wegen der Corona-Krise wieder die Oberhand gewannen. Unter den Einzelwerten gewannen SAP 4,6 Prozent, nachdem die überraschend vorgelegten Quartalszahlen des Softwarekonzerns die Markterwartungen weit übertroffen hatten. Die Titel stützten damit den DAX, der sich besser schlus als andere europäische Indizes. Auch vorläufige Zahlen von Covestro (+1,5 Prozent) überzeugten. Bei Fielmann (+3,8 Prozent) honorierten die Anleger, dass die Optikerkette nach einer Erholung ihres Geschäfts in den Monaten Mai und Juni eine Prognose wagte. Im ersten Halbjahr hat Fielmann im Zuge der Pandemie herbe Einbußen bei Absatz, Umsatz und Gewinn verzeichnet. Eine Kauf-Empfehlung durch die Analysten der Citigroup ließ Merck KGaA um 1,7 Prozent nach oben springen. Das Minus von 2,8 Prozent bei Daimler war dem Dividendenabschlag von 0,90 Euro geschuldet. Krones fielen um 4,5 Prozent, nachdem das Bankhaus Lampe die Aktien auf Sell abgestuft hatte. In London brachen Rolls-Royce um 11 Prozent ein, da der Markt weiter eine Kapitalerhöhung fürchtete. Airbus gaben 3,5 Prozent nach, hier wurden auch im Juni keine neuen Aufträge mehr verzeichnet. Carnival verbesserten sich um 0,8 Prozent. Die deutsche Tochter Aida der Kreuzfahrtreederei will bald wieder Schiffsreisen anbieten. Siemens schlossen kaum verändert. Auf der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung hatten die Aktionäre die Abspaltung der Energiesparte gebilligt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:51h Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1298 -0,30% 1,1360 1,1323 +0,7% EUR/JPY 121,19 -0,34% 121,83 121,67 -0,6% EUR/CHF 1,0615 -0,18% 1,0640 1,0625 -2,2% EUR/GBP 0,8956 -0,33% 0,8985 0,9002 +5,8% USD/JPY 107,26 -0,03% 107,24 107,46 -1,4% GBP/USD 1,2615 +0,02% 1,2643 1,2578 -4,8% USD/CNH (Offshore) 6,9971 -0,02% 6,9892 7,0082 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.211,76 -2,29% 9.405,26 9.429,76 +27,8%

Der Dollar legt mit den andauernden Corona-Sorgen etwas zu. Der Dollar-Index steigt um 0,3 Prozent. Der Status des Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten wackelt nach Angaben von Beobachtern jedoch etwas durch die rasante Ausbreitung des Corona-Virus in den USA. Dort wurden inzwischen mehr als 3 Millionen Menschen positiv auf das Virus getestet. Dies gefährde die Wiederöffnung der Wirtschaft, weshalb der Dollarkurs nun eher die relativen Aussichten der US-Wirtschaft widerspiegele als den Charakter eines sicheren Hafens, meint Jasper Lawler von London Capital Group.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend Gewinne in kleinerem Ausmaß haben die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag verzeichnet. Getragen wurde die freundliche Stimmung auch von den US-Börsen, die sich nach einem zwischenzeitlichen Schwächeanfall berappeln konnten. Einige Konjunkturdaten - etwa aus China oder Neuseeland - ermutigten die Anleger zum Einstieg in Aktien. Gesucht waren mit den starken Vorgaben der Nasdaq Technologiewerte. Samsung Electronics legten in Seoul um 0,8 Prozent zu, nachdem Goldman Sachs die Gewinnprognosen angehoben hatte mit Verweis auf die soliden Margen bei Smartphones. Familymart haussierten in Tokio um 23 Prozent mit Plänen, dass ein 5-Prozent-Anteil an der taiwanischen Tochter an ein neues Joint Venture mit Pan Pacific International verkauft werden soll. In Sydney sprangen Afterpay um weitere 11 Prozent nach oben und markierten damit das zehnte Rekordhoch in den 17 vergangenen Sitzungen. Morgan Stanley hat den Wert des Bezahldienstleisters mit den Expanionsplänen hochgestuft.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer plant Zulassungsantrag für Nierenmittel nach positiven Daten

Bayer kommt mit der Entwicklung eines neuen Nierenmittels voran. In der klinischen Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Finerenon bei Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung bei gleichzeitiger Typ-2-Diabetes sei das Studienziel erreicht worden, hieß es in einer Mitteilung von Bayer.

Eon-Managerin Reiche führt Nationalen Wasserstoffrat

Die Chefin des Eon-Tochterunternehmens Westenergie, Katherina Reiche, ist Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats. Das hat das 25-köpfige Gremium in seiner konstituierenden Sitzung beschlossen, wie das Essener DAX-Unternehmen mitteilte.

RWE legt Lieferanten für englischen Offshore-Park fest

Der Energieversorger RWE ist bei seinem englischen Windpark Sofia in der Nordsee einen Schritt weiter gekommen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, schloss er mit einem eigens gebildeten Konsortium aus der Ökostrom-Sparte des US-Konzerns General Electric, der GE Renewable Energy Grid Solutions, und dem Offshore-Spezialisten Sembcorp Marine aus Singapur einen Liefervertrag. Beide sind nun Vorzugslieferanten für das Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssystem des Projekts.

Siemens-Aktionäre billigen Abspaltung von Siemens Energy

Siemens kann die vorbereitete Abspaltung des Energiegeschäfts Ende September in die Tat umsetzen. Die Aktionäre des Münchner Technologiekonzerns stimmten dem Vorhaben bei einer außerordentlichen Hauptversammlung mit 99,36 Prozent zu. Die Siemens Energy AG soll ab dem 28. September an der Frankfurter Börse gelistet sein. Die Siemens-Anteilseigner bekommen für je zwei Papiere eine Siemens-Energy-Aktie in ihr Depot gebucht. Siemens hält zunächst 35,1 Prozent, will diese Beteiligung aber binnen zwölf bis 18 Monaten signifikant reduzieren.

Skoda-Chef Maier tritt zurück

Skoda verliert nach knapp fünf Jahren im Amt den Chef Bernhard Maier. Wie die tschechische Tochter der Volkswagen AG mitteilte, wird Maier per 31. Juli seinen Posten niederlegen. Ein Nachfolger soll im August ernannt werden.

Staatsanwaltschaft ermittelt bei Wirecard wegen Geldwäscheverdacht

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt im Fall des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard nun auch wegen des Verdachts der Geldwäsche durch Verantwortliche des Unternehmens. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, reicht der älteste von mehreren möglichen Fällen bis in das Jahr 2010 zurück.

AMS schließt Übernahme von Osram ab

AMS hat die Übernahme von Osram nun auch offiziell abgeschlossen. Das Übernahmeangebot ist durch Zahlung des Angebotspreises an die Inhaber der angedienten Aktien heute vollständig vollzogen worden, wie der österreichische Sensorhersteller mitteilte. Nach Abschluss des Angebots hält AMS 69 Prozent aller Aktien von Osram.

Basler mit starkem 1. Halbjahr - Umsatz und Gewinn über Prognose

Die Basler AG hat im ersten Halbjahr bei Umsatz und Gewinn besser abgeschnitten als prognostiziert. Wie der Hersteller von Industriekameras mitteilte, war die Nachfrage aus den Bereichen Halbleiter/Elektronik, Medizintechnik und Logistik stark. Mögliche Risiken aus der Corona-Pandemie in der Lieferkette und Produktion seien abgewendet worden. Der Umsatz stieg auf 88,9 Millionen von 81,7 Millionen Euro. Basler hatte 86 Millionen bis 88 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das Vorsteuerergebnis betrage 12,8 Millionen Euro nach 7,2 Millionen im Vorjahr. Daraus ergibt sich eine Vorsteuerrendite von 14,4 Prozent. In Aussicht gestellt hatte Basler 12 bis 13 Prozent. Bei Vorlage der vollständigen Zahlen am 6. August will Basler eine Prognose für 2020 geben.

Qiagen von Nachfrage nach Corona-Tests beflügelt - Gewinn steigt kräftig

Die fortgesetzt hohe Nachfrage nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie hat den Umsatz und das Ergebnis von Qiagen im zweiten Quartal getrieben. Eine schwächere Kundennachfrage in anderen Produktbereichen sei dadurch überkompensiert worden, teilte das Diagnostikunternehmen überraschend mit. Nach vorläufigen Berechnungen kletterte der Umsatz den Angaben zufolge bei konstanten Wechselkursen um ca. 18 bis 19 Prozent, Anfang Mai hatte der Konzern eine Zunahme um mindestens 12 Prozent in Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie bei konstanten Wechselkursen dürfte 0,55 bis 0,56 US-Dollar betragen, ein Zuwachs von etwa 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier lautete die Planung auf mindestens 0,40 Dollar.

Tom Tailor GmbH wird an Fosun verkauft

Nach der Insolvenz der Holding wird die Tom Tailor GmbH an Fosun verkauft. Der vorläufige Gläubigerausschuss der Tom Tailor Holding SE hat den Eckpunkten für einen Verkauf der GmbH an Fosun International Limited zugestimmt, wie der Hamburger Modekonzern mitteilte. Der chinesische Konzern ist Mehrheitsaktionär der Holding. Mit der Eröffnung des endgültigen Insolvenzverfahrens der Tom Tailor Holding SE werde in der nächsten Woche gerechnet.

Vodafone: Milliardenkosten bei Huawei-Verbot in Großbritannien

Vodafone hat die britische Regierung vor einem Ausschluss des chinesischen Netzausrüsters Huawei für die Mobilfunktechnik gewarnt. Für den britischen Telekomkonzern würde das zu einer Belastung im niedrigen einstelligen Milliarden-Pfund-Bereich führen, sagte Andrea Dona, der Chef der britischen Vodafone-Netze, vor einem Parlamentsausschuss. Eine Verschärfung der gültigen Richtlinien für Anbieter von Telekommunikationsausrüstung würde die Einführung der 5G-Netzwerke verzögern und den Anbietern zusätzliche Kosten aufbürden, weil sie bereits verbaute Technik wieder entfernen müssten.

Walgreens enttäuscht mit Milliardenverlust und Wertberichtigung

Belastet von einer geringeren Nachfrage infolge der Corona-Pandemie hat die US-Drogerie- und Apothekenkette Walgreens im dritten Geschäftsquartal einen Milliardenverlust verzeichnet. Für die drei Monate per Ende Mai meldete der Konzern einen Nettoverlust von 1,71 Milliarden Dollar oder 1,95 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch 1,03 Milliarden Dollar verdient. Der bereinigte Gewinn lag bei 0,83 Dollar je Aktie, Analysten hatten 1,19 Dollar je Anteil erwartet. Der Umsatz blieb mit 34,6 Milliarden Dollar in etwa auf Vorjahresniveau. Hier hatten Analysten 34,3 Milliarden Dollar erwartet. Wegen des Nachfrageeinbruchs in Großbritannien streicht Walgreens dort etwa 4.000 Stellen. Zudem kündigte das Unternehmen an, Aktienrückkäufe auszusetzen. Überdies wird Walgreens eine Wertberichtigung von 2 Milliarden Dollar in Großbritannien vornehmen.

