Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag seine ordentlichen Kursgewinne vom Vormittag bzw. zeitigen Nachmittag komplett abgegeben und ist in der letzten Handelsstunde ins Minus gerutscht. Der DAX mit Sorgen büßte letztlich 0,04 Prozent auf einen Stand von 12.489,46 Punkte ein. DAX mit Sorgen am Donnerstag Mit einem Aufwärts-GAP startete der deutsche Leitindex durchaus erfreulich in den Donnerstag. Eine vorsichtige Aufwärtstendenz führte den Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...