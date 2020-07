rf IDEAS, ein führender Hersteller von Berechtigungslesegeräten zur Authentifikation und für logischen Zugang, gab heute mit Ricoh die Integration seiner Kartenlesetechnologie WAVE ID Plus mit dualer Frequenz mit dem Smart Operation Panel (SOP), Gen 2.5, von Ricoh bekannt. Das neue Lesegerät WAVE ID Ricoh Universal SOP ist das innovativste Lesegerät für sichere Pull-Print-Anwendungen in Verbindung mit Ricoh Multifunktionsdruckern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200709005999/de/

WAVE ID Ricoh Universal SOP Reader (Photo: Business Wire)

rf IDEAS und Ricoh können auf eine bewährte Zusammenarbeit bei der Bereitstellung sicherer Arbeitsplatzlösungen verweisen, die sich durch modernste Identifizierungs- und Authentifizierungsfunktionen auszeichnen. "Im Zuge der Fortsetzung unserer weltweiten Partnerschaft mit einem führenden Unternehmen der Druckindustrie freuen wir uns, dass Ricoh rf IDEAS mit der Entwicklung eines innovativen Ausweisleser-Designs beauftragt hat, das an seine A3-Multifunktionsgeräte angeschlossen werden kann", sagte Tod Besse, Senior Vice President of Global Sales and Marketing bei rf IDEAS.

Das neue Berechtigungslesegerät WAVE ID besitzt ein spezifisch konzipiertes Gehäuse, das in Sekundenschnelle auf dem Smart Operation Panel (intelligentes Bedienungsfeld) einrastet, ohne dass externe Kabel oder Add-ons nötig wären, was die elegante Ästhetik des Bedienfelds ergänzt. Autorisierte Benutzer tippen einfach auf ihren Mitarbeiterausweis, um auf die einfache, aber leistungsstarke Steuerung der Multifunktionsdrucker von Ricoh über das Smart Operation Panel zuzugreifen.

Mit dieser nahtlosen, hochgradig integrierten Lösung fährt rf IDEAS damit fort, das Konzept des einfachen, kontaktlosen Zugangs für sichere Produktivität voranzutreiben. Das Lesegerät unterstützt praktisch alle kontaktlosen und Transponderkarten, die weltweit in Gebrauch sind. Ein Secure-Access-Module-Slot (SAM) unterstützt iCLASS ID/SE/SEOS oder MIFARE Secure Memory. Das Lesegerät unterstützt zudem Bluetooth-Low-Energy-Technologie für mobile Berechtigungsnachweise.

"Unsere lang bewährte Partnerschaft mit rf IDEAS hat für Einsätze in aller Welt abgesicherte Pull-Print-Fähigkeiten gebracht", sagte Olivier Vriesendorp, Vice President Produktmarketing von Ricoh Europe. "Mit dem neuen Lesegerät WAVE ID Ricoh Universal SOP stehen Anwendern jetzt die gleichen vielseitigen Kartenlesefunktionen zur Verfügung, die sie gewohnt sind, in einem hoch integrierten Formfaktor, der ebenso attraktiv und einfach zu bedienen ist wie unser Smart Operation Panel."

Mit dem Smart Operation Panel und dem integrierten Lesegerät WAVE ID Ricoh Universal SOP ausgestattete Ricoh-Multifunktionsgeräte bieten branchenführende Einfachheit und Sicherheit für einen rasch wachsenden Markt für sicheres Drucken.

Über rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. ist ein führendes Unternehmen für logische Zugangslösungen für das Gesundheitswesen, die Fertigung, Behörden und Unternehmen. Unterstützt durch die starken Partnerschaften des Unternehmens mit führenden Anbietern von Identity Access Management ermöglichen Lesegeräte von rf IDEAS innovative Lösungen für Single-Sign-On, sicheres Drucken, Anwesenheitsverfolgung und andere Anwendungen, die eine Authentifizierung erfordern. Lesegeräte von rf IDEAS unterstützen nahezu alle Berechtigungsnachweise weltweit, einschließlich der wachsenden Zahl mobiler Berechtigungsnachweise. Weitere Informationen finden Sie unter www.rfIDEAS.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200709005999/de/

Contacts:

Megan Flynn

E-Mail: Marketing@rfIDEAS.com