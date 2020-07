Tesla stellt derzeit alles, was es im Automobilsektor gab und gibt in den Schatten. Ob Beschleunigungswerte oder Kursrendite - Tesla spielt in einer eigenen Liga. Selbst Ulknummern wie "S3XY-Shorts" erzeugen die gewünchte Wirkung. Fans lieben die Marke, Börsianer staunen ob der rasanten Entwicklung, die immer verrücktere Ausmaße annimmt. Tesla stellt die Automobilwelt auf den Kopf. Der E-Auto-Pionier aus Kalifornien spielt mittlerweile in einer eigeenen Liga. Knapp 260 Milliarden US-Dollar - umgerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...