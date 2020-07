Seit Gründung der Firma durch Dieter Hess und Manfred Werner im Jahre 1994 ist diese unter dem Namen "3S-Smart Software Solutions GmbH" bekannt und führt seit 19. Juni als Codesys GmbH die Geschäfte unverändert weiter. Die Namensänderung betrifft die Vertriebsgesellschaft der Unternehmensgruppe mit 200 Mitarbeitern in Deutschland, China, Italien und den USA. Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter am Stammsitz in Kempten im Allgäu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...