BERLIN (Dow Jones)--CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat skeptisch auf den Vorschlag der Satzungskommission seiner Partei für eine Frauenquote bei Vorstandsposten reagiert. Auf eine Ablehnung auf dem Parteitag hat er sich allerdings nicht festgelegt. "Ich bleibe skeptisch", sagte er dem Nachrichtenmagazin Focus Online. "Quoten sind allenfalls die zweitbeste Lösung", erklärte Merz. "Ich lehne den Vorschlag der Satzungskommission aber nicht von vornherein ab", betonte er.

Vielleicht, so Merz, gebe es bessere Lösungen. "Jetzt kommt es darauf an, mit der Partei gemeinsam eine wirklich tragfähige und konsensfähige Antwort zu finden", sagte der frühere Fraktionschef. Es gelte, eine Lösung zu finden, die von möglichst vielen mitgetragen werde. "Das wäre mein Ziel." Die CDU habe unabweislichen Nachholbedarf.

Den Vorstoß von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) für eine Ausweitung der Frauenquote in der Wirtschaft lehnte er aber ab. Die Erfahrungen börsennotierter Aktienunternehmen mit Quoten müssten eigentlich auch Giffey "zu denken geben". Es gebe Unternehmen, "die es objektiv zurzeit nicht schaffen können, Frauen stärker in Führungspositionen zu bringen, weil das notwendige Personal einfach fehlt". Giffey hatte vorgeschlagen, dass Unternehmen, deren Vorstände aus vier oder mehr Personen bestehen, mindestens eine Frau in den Vorstand bestellen müssen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2020 02:25 ET (06:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.