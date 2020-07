Die Wiener Börse dürfte am Freitag im Minus eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte Abgaben in Höhe von 0,6 Prozent. Die Stimmung an den Finanzmärkten habe sich angesichts des Pandemieverlaufs in den USA und des holprigen konjunkturellen Erholungspfads etwas eingetrübt, schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. "Da in inzwischen viel Positives eskomptiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...