FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger zum Wochenschluss vorsichtig geblieben. Nachdem der Leitindex Dax bereits am Donnerstag seinen anfänglich großen Vorsprung komplett verspielt hatte und ist ins Minus gerutscht war, gab er am Freitag nun etwas weiter nach. Zuletzt fiel das Börsenbarometer um 0,41 Prozent auf 12 437,86 Punkte. Damit deutet sich auf Wochensicht ein Verlust von knapp 1 Prozent an.



Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor am Freitag 0,41 Prozent auf 26 446,35 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,4 Prozent ein.



Leicht negative Impulse kamen zum Wochenschluss aus Asien. Dort litten insbesondere die chinesischen Börsen unter den Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie./la/mis



DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145

