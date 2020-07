FRANKFURT (dpa-AFX) - Mainfirst hat Instone mit "Buy" und einem Kursziel von 37 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Aktienkurs des Immobilienprojektentwicklers entspreche nicht der guten operativen Entwicklung, schrieb Analyst Rene Locher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Konsolidierung des Sektors könnte die geringe Bewertung strategische Investoren bei Instone in Versuchung führen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 14:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



DE000A2NBX80

INSTONE REAL ESTATE-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de