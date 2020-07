Beim Beobachten der Kursbewegungen beschleicht mich in dieser Woche das Gefühl, dass die Volatilität am Markt immer weiter abnimmt. Während sich in den Wochen zuvor auf meinem Bildschirm die grünen und roten Zahlen im Millisekunden-Takt veränderten und damit ein reges Treiben angezeigt wurde, warte ich aktuell teilweise gefühlt einige Sekunden darauf, dass der nächste Kurs zum Beispiel zum DAX oder Dow Jones angezeigt wird. Es scheint also deutlich weniger Handelsaktivität im Markt zu sein. Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...