Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten am Donnerstag um 2,8K Kontrakte gefallen ist. Das Volumen legte die vierte Sitzung in Folge zu und zwar um 22,8K Kontrakte. Gold könnte auf 1760 $/oz fallen Nach dem das neue 9-Jahreshoch über 1800 $ erreicht wurde, kam es am Donnerstag zu einer negativen Kursentwicklung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...