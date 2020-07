Nachrichten über Infektionsrekorde in den USA oder auch in Japan sorgen für eine erhöhte Alarmbereitschaft bei den Anlegern.Zürich - Zum Wochenschluss regiert Vorsicht den Schweizer Aktienmarkt. Entsprechend setzt der Leitindex SMI mit leichten Abgaben seine Tendenz der vergangenen Tage fort. In dieser Woche ist dem Barometer bislang nur am Montag ein freundlicher Börsenschluss gelungen, alle anderen Tage hat er mit leichten Abgaben den Handel beendet. Nachrichten über Infektionsrekorde in den USA oder auch in Japan...

