Gold und Silber haben sich in der zu Ende gehenden Woche gut entwickelt. Doch mittlerweile wurde das Kursziel von 1.840 Dollar im Future fast erreicht. "Wir sind jetzt in einer Situation, in der sich der Markt entscheiden muss", sagt Markus Bußler. Entweder Gold entwickelt ein kurzfristig extrem bullishes Szenario, bei dem der Goldpreis einfach weiterläuft oder Gold hält sich an seinen Fahrplan und korrigiert in den kommenden Wochen.Einiges spreche dafür, dass Gold und Silber noch einmal zurücksetzen ...

