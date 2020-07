Die Corona-Krise hat dem Mietmarkt in Deutschland keine Verschnaufpause verpasst. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 sind die Angebotsmieten in 61 von 80 untersuchten Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern gestiegen. In weiteren zehn Städten sind sie immerhin stabil geblieben. Das zeigt eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...