Die Risikoaversion nimmt zu, da die weltweit bestätigten Infektionszahlen kein Anzeichen einer Verbesserung zeigen. Der US500 ist am Donnerstag nach der US-Eröffnung von dem Widerstand bei 3.170 Punkten abgeprallt und innerhalb von zwei Stunden um 2% eingebrochen. Seit Anfang der Woche versuchen die Bullen vergebens diese Marke per Schlusskurs zu überwinden. Es folgte zwar eine rasche Erholung, doch diese beschränkte sich auf das Fibonacci-Retracement von 61,8% der genannten Abwärtsbewegung. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...