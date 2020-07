Berlin (ots) - Exklusive Insights, neue Erkenntnisse und innovative Ideen - dies und noch viel mehr wurde den TeilnehmerInnen bei VISION.A digital vom 22. Juni bis 3. Juli 2020 geboten. Erstmals feierte die Fachkonferenz von APOTHEKE ADHOC mit dem Exklusivpartner NOVENTI ihre Premiere als mehrtägiger Livestream-Event und verzeichnete knapp 4.000 BesucherInnen. Mehr als 50 Speaker begeisterten das Publikum mit ihren Einblicken rund um die Zukunft in Kommunikation, Pharma und Apotheke.Live-Vorträge zum Mitverfolgen, Panel-Diskussionen zum Mitdiskutieren, eine feierliche Awardverleihung, eine mitreißende Start-up Audition und neue Talk-Formate: VISION.A hat auch 2020 gepunktet. Unter dem Motto "Pharma Digital: ALLES AUF KOMMUNIKATION" standen dabei neben Kommunikationsthemen vor allem die Künstliche Intelligenz sowie neue Entwicklungen im Healthcare- und Pharmamarkt im Fokus. Die Konferenzmacher der EL PATO Medien GmbH bauten ein neues Web-Studio auf, das nun auch von den anderen Marken genutzt werden kann. "VISION.A digital war für uns zwar eine große Herausforderung, aber auch der erfolgreiche Startschuss für viele neue Formate, die wir ab sofort bei APOTHEKE ADHOC, PTA IN LOVE und unseren anderen Marken launchen werden", sagt Geschäftsführer Thomas Bellartz.Neben einem Deepfake-Video von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurden Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Kommunikation aufgezeigt. Spannende Einblicke boten zahlreiche renommierte Expertinnen und Experten wie Prof. Dr. Dr. Dr. Jivka Ovtcharova, der Journalist und Blogger Richard Gutjahr, CDU-Politikerin Diana Kinnert. Bart de Witte, Gründer der HIPPO AI Foundation, Deutschlands begehrtester Hacker Philipp Kalweit, Cordelia Röders-Arnold von einhorn und viele andere RednerInnen gaben sich die Ehre und begeisterten das Publikum. Hinzu kam eine packende Start-up Audition, bei der die ZuschauerInnen selbst gefragt waren und für ihren Favoriten abstimmen konnten.Wer es dabei an die Spitze geschafft hat und welche weiteren Highlights die Digitalkonferenz für alle Gäste bereithielt, erfahren Sie mitsamt exklusiven Videos auf der VISION.A-Website (https://vision.apotheke-adhoc.de/).Pressekontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCAnnabell MeyerWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 529E- Mail: annabell.meyer@el-pato.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/4648384