Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie hat das Urteil über das Kanzlerpotenzial verschiedener Politiker laut einer neuen Umfrage deutlich verändert. Profitiert habe davon vor allem der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder, so das "ZDF-Politbarometer". Waren im März nur 30 Prozent aller Befragten der Meinung, dass sich Söder für das Amt des Bundeskanzlers eignet, so führt er demnach inzwischen das Kanzler-Ranking ganz klar an: Jetzt sagen 64 Prozent aller Befragten und 78 Prozent der Unions-Anhänger, Söder habe das Zeug zum Kanzler.

Nach Söder wird mit 48 Prozent am ehesten Finanzminister Olaf Scholz (SPD) attestiert, für das Kanzleramt geeignet zu sein. Friedrich Merz halten 31 Prozent für kanzlerfähig, Robert Habeck kommt auf 29 Prozent, Armin Laschet auf 19 Prozent, Annalena Baerbock auf 17 Prozent und Norbert Röttgen auf 14 Prozent. Wenn es um die Beurteilung nach Sympathie und Leistung der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker geht, liegt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) weiter auf Platz eins, vor Söder und Scholz.

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, gäbe es im Vergleich zu Ende Juni laut der Erhebung, für die die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 7. bis 9. Juli insgesamt 1.226 Personen befragte, nur geringfügige Veränderungen: Die Union käme auf 39 Prozent (minus 1), die SPD auf 15 Prozent, die AfD auf 9 Prozent, die FDP auf 5 Prozent, die Linke auf 7 Prozent (alle unverändert) und die Grünen auf 20 Prozent (plus 1). Damit hätte eine Koalition aus Union und Grünen ebenso eine Mehrheit wie eine aus CDU/CSU und SPD.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2020 04:46 ET (08:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.