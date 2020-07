thermowave optimiert mit dem neuen M-Gestell die Gestellkonstruktion der Produktlinie thermolineVario umfassend. Die Baureihen TL0090 bis TL0850, auch mehrgängige Apparate mit Deckelanschlüssen in gedichteter und semiverschweißter Ausführung, sind ab sofort nur noch in der neuen Version erhältlich. Damit ersetzt das M-Gestell vollumfänglich die L-Gestell Variante. thermowave Plattenwärmetauscher mit dem neuen M-Gestell verfügen über eine noch kompaktere Bauweise. Mit ihren optimierten Abmessungen und einem verringerten Gesamtgewicht bieten sie sowohl in der Anwendung, als auch beim Transport optimale Raumausnutzung. Auch thermowave Kunden, die eine Erweiterung ihrer Anlagen planen, können gelassen bleiben, denn mittels einer variablen Auswahl verschiedener Fußhöhen kann das M-Gestell unkompliziert an bereits in Betrieb genommene ...

