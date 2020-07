Der EUR/JPY hat die Dreimonats-Unterstützungslinie bei 121,32 verloren und er handelt derzeit bei 120,32, was einem Rückgang von -0,54% entspricht, was in etwa dem Niveau von Ende Juni entspricht. Obwohl die kurzfristigen Aussichten jetzt rückläufig sind, erwartet Axel Rudolph von der Commerzbank, dass das Paar das Mitte Juni erreichte Hoch bei 122,11 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...