Tausende neue Arbeitsplätze wären nach einer von der Schweizerischen Energie-Stiftung SES beauftragten Studie möglich. Dazu braucht es allerdings eine energische Photovoltaik-Offensive der Regierung.Die Photovoltaik könnte sich in der Schweiz zu einem Jobmotor für die Corona-gebeutelte Wirtschaft entwickeln. Im Land könnten bis zu 14.000 neue Jobs geschaffen werden, wenn eine "beherzte Solar-Offensive" gestartet wird, so das Ergebnis einer Studie der Schweizerischen Energie-Stiftung SES, die die ZHAW Wädenswil erstellt hat. "Wenn wir die am einfachsten nutzbaren Flächen mit Solaranlagen bestücken, ...

