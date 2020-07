Berlin (ots) - In der Debatte über eine Wirtschaftsunion hat sich der SPD-Europapolitiker Markus Töns für den Aufbau einer europäischen Sozialpolitik ausgesprochen. "Die aktuelle Krise hat gezeigt, dass wir starke Sozialsysteme brauchen, um wirtschaftliche Krisen zu meistern", sagte der Vizevorsitzende des Bundestags-Europaausschusses der Zeitung "nd.DieWoche" (Samstagausgabe). "Deswegen muss jede weitere wirtschaftliche Integration mit einem Ausbau der sozialen Säule in Europa einhergehen", so der SPD-Abgeordnete. Die Menschen in Europa müssten merken, dass die EU einen Mehrwert für sie habe. Zuvor hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) mit Blick auf die aktuelle EU-Krisenpolitik dafür geworben, die Währungsunion in der Eurozone zu einer Wirtschaftsunion auszubauen.



Pressekontakt:



neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/4648619

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de