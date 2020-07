Shanghai (ots/PRNewswire) - Der 2020 World Artificial Intelligence Conference (WAIC) Summit Online wurde am 9. Juli in der Golden Hall des Shanghai Expo Center eröffnet, wie das Büro des World Artificial Intelligence Conference Committee mitteilte.Die Eröffnungszeremonie bestand aus fünf Teilen und dauerte zweieinhalb Stunden. Elon Musk, Jack Ma, Pony Ma, Robin Li, Zhang Wenhong und weitere Gäste nahmen an der Feier zur Eröffnung des Gipfels teil, der für High-Tech und Interaktion steht. Die Konferenz ist von epochaler Bedeutung.Die Eröffnungsfeier war inhaltsreich und wunderschön. Auf der Konferenz wurden die holographische Projektion realer Personen und das erste Musikvideo mit KI-Chor gezeigt, wodurch die Gäste die erste Echtzeit-3D-Cloud-Erfahrung und die erste virtuelle 3D-Cloud-Ausstellung erleben konnten.Sieben Preisträger des Turing Award, der höchsten und berühmtesten Auszeichnung im Bereich der Informatik, die als "Nobelpreis" in diesem Feld gilt, nahmen an dieser Konferenz teil. Vier von ihnen hielten Grundsatzreden.Im Rahmen der Eröffnungszeremonie wurde außerdem das erste Musikvideo der Welt mit einem KI-Chor vorgestellt. Vier virtuelle Sänger, nämlich Xiaoice von Microsoft, DuerOS von Baidu, Mi Ai von Mi und Lingyuan von Bilibili, brachten den Song Smart Home mit dem Charme von KI dar.Das Publikum kann sich auf der Website der Konferenz (https://ai.worldaic.com.cn/) einloggen und per Fernzugriff teilnehmen. Jeder, der registriert ist, kann kommentieren, ein "Gefällt mir" geben und in Echtzeit "AI Energy" (KI-Energie) erhalten, um verschiedene Geschenke, darunter das Huawei P40 pro, iFlytek Smart Notebook, Alibaba Tmall Genie, UBTECH Alpha-Mini, Meituan Cycling Card, Geräte für Übersetzungsdienste und exklusive Souvenirs online einzulösen.Gleichzeitig kann das Publikum die Konferenz über Online-Streaming-Plattformen mitverfolgen, die mit WAIC zusammenarbeiten, darunter xuexi.cn, XINHUANET.com, CCTV News, people.cn, CCTV.com, ifeng.com, Shanghai Observer, eastday.com, yicai.com, thepaper.cn, Bilibili, Tik Tok, Ximalaya und Zhihu.Pressekontakt:Frau ZhuTel: +86-10-63074558Original-Content von: World Artificial Intelligence Conference Committee Office, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146363/4648642