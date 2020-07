++ Eine weitere ereignislose Woche am Krypto-Währungsmarkt ++ Einige Krypto-Börsen verzeichneten einen deutlichen Volumenrückgang ++ Bitcoin-Dominanz sinkt mit dem Anstieg von Altcoins ++Die aktuelle Woche war am Krypto-Währungsmarkt ziemlich ereignislos. Die Volatilität ist gering, da die Preise der wichtigsten Münzen in engen Bandbreiten verharrten und sich kaum um mehr als ein paar Prozent nach oben oder unten bewegten. Größere Krypto-Währungen mögen flach gehandelt werden, doch die Altcoins haben sich relativ gut entwickelt. Zu den am meisten verbesserten Altcoins gehören ...

Den vollständigen Artikel lesen ...