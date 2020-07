=== M O N T A G, 13. Juli 2020 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni 09:30 EU/Treffen Rat der Außenminister, Brüssel 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, PK zu "Corona in Urlaubszeiten und als Thema der EU-Ratspräsidentschaft", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase 14:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Pressestatement nach informeller Videokonferenz der EU-Umweltminister, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Italiens Ministerpräsident Conte, PK nach dem gemeinsamen Gespräch, Meseberg 17:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) und von BoE-Gouverneur Bailey bei einem Webinar veranstaltet von der New Yorker Fed und der Bank of England (BoE) *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juli - EU/weitere Runde der Post-Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU (bis 17.7.), Brüssel D I E N S T A G, 14. Juli 2020 *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Juni (endgültig) *** 08:00 GB/BIP Mai *** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai *** 08:00 GB/Industrieproduktion Mai *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:00 DE/Hannover Messe, Digital Days (bis 15.7.), u.a. Grußwort von Bundeswirtschaftsminister Altmaier *** 10:00 DE/Continental AG, Online-HV 10:00 DE/Cropenergies AG, Online-HV *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an Kabinettssitzung der Bayerischen Staatsregierung, Herrenchiemsee 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Vorstandsvergütungsstudie, Frankfurt 11:00 DE/Koenig & Bauer AG, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q, New York *** 13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q, San Francisco *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni *** 14:30 US/Realeinkommen Juni *** 18:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Spaniens Ministerpräsident Sanchez, Pressestatements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q, Wien 20:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar der National Association for Business Economics (NABE) 20:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar des Economic Club of New York 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - CN/Handelsbilanz Juni - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht M I T T W O C H, 15. Juli 2020 *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q, Veldhoven 07:30 NL/TomTom NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q, London 09:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Telefon-PK zur EU-Ratspräsidentschaft 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q, Minneapolis 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli 15:00 EU/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Vorstellung (digital) des Programms zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft im EP-Plenum des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei einem virtuellen Event der Center City Proprietors Association *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q, Pittsburgh *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts D O N N E R S T A G, 16. Juli 2020 *** 04:00 CN/BIP 2Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion Juni *** 07:00 DE/Zalando SE, Trading Update 2Q, Berlin *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q, Paris 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q, Genf *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juni *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q, London 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 3Q, Luton 09:30 EU/Informelle Tagung der Gesundheitsminister (per Videokonferenz); gg 12:45 u.a. Pressestatement von Bundesgesundheitsminister Spahn 10:00 DE/Kion Group AG, Online-HV 10:00 DE/Südzucker AG, Online-HV *** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai 12:00 DE/Nordex SE, ao HV (virtuell) *** 12:30 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q, New Brunswick *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q, Charlotte *** 13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q, New York *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q, Abbott Park *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni *** 16:00 US/Lagerbestände Mai 17:10 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar des Office of Financial Research *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q, Los Gatos F R E I T A G, 17. Juli 2020 *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2Q, London 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q, Stockholm 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q, Göteborg *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 3Q 10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (1. Umfrage) *** - EU/Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs (bis 18.7.), Brüssel - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Russland (S&P), Portugal (Moody's), Slowenien (Fitch) S A M S T A G, 18. Juli 2020 *** - SA/G20, Videokonferenz der Finanzminister und Notenbankgouverneure - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 19. Juli 2020 18:05 DE/ARD, Sommerinterview mit AfD-Bundessprecher Meuthen, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit dem CSU-Vorsitzenden Söder, Berlin ===

