(shareribs.com) London 10.07.2020 - Für den Goldpreis geht es auch am Freitag wieder nach oben. Der US-Dollar liegt unter Druck und die Corona-Infektionen in den USA erreichen ein neues Rekordhoch.Die Johns Hopkins University hat für Donnerstag mehr als 65.000 Coronavirus-Infektionen in den USA gemeldet. Ebenfalls am Donnerstag hat Dr. Anthony Fauci, der die US-Regierung in der Pandemie berät, die ...

