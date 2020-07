Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigt als Konsequenz aus dem Wirecard-Bilanzskandal Gesetzesänderungen an. Die deutsche Finanzaufsicht müsse jederzeit und schnell "forensische Untersuchungen" durchführen können, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin nach Beratungen mit seinen EU-Amtskollegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...