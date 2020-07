Nikkei Der Aktienmarkt in Tokyo hält sich stabil über der 22.000er Marke und der Nikkei 225 stieg in dieser Berichtswoche um 384 Zähler auf 22529 Punkte. SoftBank Group (WKN: 891624) / Alibaba Group (WKN: A117ME) Eine sehr gute Performance mit einem Plus von über 12% legte die SoftBank Group (WKN: 891624) hin und schloss auf dem höchsten Kurs seit 20 Jahren. Grund dafür war der starke Kursanstieg der Alibaba Group (WKN: A117ME) sowohl bei den ADR's, die an der NYSE gehandelt werden, als auch bei ...

