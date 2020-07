Ort des Tages: Herba Chemosan Apotheker-AG Headquarter. McKesson ist nach Umsatz das weltweit größte Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen. Mit Lieferbeziehungen zu rund 90 Prozent der österreichischen Apotheken ist das Unternehmen hierzulande auch der führende Pharmagroßhändler und -dienstleister. In Österreich ist man vor allem über das Unternehmen Herba Chemosan am Markt vertreten. Als Komplettanbieter beliefert man so rund 1.100 heimische Apotheken mit Arzneimitteln, Apothekensoftware und Ausstattung. Darüberhinaus steht man mit vielen weiteren Services zur Verfügung. Über sieben Logistikzentren kann jede heimische Apotheke innerhalb von nur 90 Minuten beliefert werden. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap ...

