FitXR, führend im Bereich VR-Fitness, meldet die Sicherung einer Investitionsfinanzierung in Höhe von 6,3 Millionen Dollar unter der Führung von Hiro Capital bei Fortsetzung der Unterstützung von BoostVC, Maveron und TenOneTen Ventures aus den USA sowie Innovate UK durch einen Innovationskredit in Höhe von weiteren 1,2 Millionen Dollar.

FitXR hat zuvor bereits ein Startkapital von 1,25 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt und wird mit dem neuen Investment seine Geschäftstätigkeit in Europa und Nordamerika ausweiten und die Einführung mehrerer spannender neuer Produkte und Dienstleistungen beschleunigen, damit sich die Menschen mit Virtual Reality fit halten können.

Die Investition ist ein Zeichen für das erhebliche Vertrauen in FitXR, das im Laufe des letzten Jahres zu einem führenden Unternehmen im VR-Fitness-Sektor mit der Mission gewachsen ist, dass Fitness wieder Spaß machen soll. Das erste Produkt, das rhythmusbasierte Boxspiel BoxVR, war ein Riesenerfolg und beständiger Kassenschlager bei Oculus, Steam und PlayStationVR.

"Im letzten Jahr haben wir Fitness neu definiert und die Vorstellungen der Menschen von einem lustigen und effektiven Training herausgefordert. Wer sich fit halten will, von herkömmlichen Fitnessangeboten aber nicht angesprochen fühlt, bekommt von uns eine Alternative geboten", so Sam Cole, Mitbegründer von FitXR. "Mit BoxVR haben wir die Phantasie von Spielern auf der ganzen Welt angeregt und ihnen eine neue Form der Bewegung vorgestellt, in die sie eintauchen und Spaß haben können. Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Hiro Capital, einem führenden Unternehmen im digitalen Sportsektor, und freuen uns darauf, mit FitXR im kommenden Jahr neue Grenzen zu überwinden."

Die Investition fällt in eine spannende Zeit für FitXR. Das Unternehmen arbeitet in den nächsten 12 Monaten an einer Reihe von Produktentwicklungen, die Fitness neu definieren und die Position von FitXR als weltweit führendes Unternehmen für VR-Fitness festigen sollen.

Cherry Freeman, Co-Founding Partner, Hiro Capital, sagte: "FitXR ist im VR-Fitness-Sektor der Klassenbeste und schafft eine neue Kategorie des VR-Erlebens durch eine Neudefinition der Art und Weise, wie man fit und stark werden kann. Da die Fähigkeit von FitXR, eine leidenschaftliche Community für seine Innovation und Kreativität aufzubauen, weltweite Anerkennung erfährt, ist dies eine sehr spannende Investition für Hiro Capital."

Luke Alvarez, Founding Managing Partner, Hiro Capital, ergänzte: "Sam und sein Team sind VR-Fitnesshelden und beeindruckende Unternehmer. Mit der technischen Beschleunigung im Jahr 2020 und den großen Veränderungen bei Bewegung und Sport ist FitXR ideal aufgestellt, um bei Fitness im Metaversum führend zu sein. Wir bei Hiro sind sowohl Gamer als auch Sport- und Fitness-Nerds und FitXR passt im Rahmen unseres zweiten Investments in den digitalen Sport und dritten Investments in VR/MR perfekt in unser Portfolio."

Nigel Walker, Head of Innovation Lending Investor Partnerships von Innovate UK, sagte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit FitXR und geben dem Unternehmen ein Darlehen für die Entwicklung zusätzlicher Tools, um die Content-Erstellung effizienter und kostengünstiger machen. Indem wir die Innovation von FitXR in Sport und Bewegung fördern, unterstützen wir einen potenziellen künftigen weltweiten Marktführer und helfen ihm bei der Weiterentwicklung und beim Wachstum."

Über FitXR

Durch neue Wege in der virtuellen Fitness ist FitXR ein Unternehmen, das die Kategorie mit preisgekrönten Spielen und Dienstleistungen für alle populären Virtual-Reality (VR)-, Augmented-Reality- (AR)- und Mixed-Reality (MR)-Plattformen mitprägt, sobald sie verfügbar sind. Die erste Fitness-App des Unternehmens, BoxVR, ist mehrfach ausgezeichnet und wird als "Guitar Hero in Kombination mit einem vom Boxsport inspirierten Workout" beschrieben. FitXR entwickelt eine Suite an Fitnessspielen in Profiqualität, um allen Personen allerorts und jederzeit zielgerichtet das gewünschte Workout-Erlebnis zu bieten. FitXR hat seinen Hauptsitz in Großbritannien.

Über Hiro Capital

Hiro Capital ist ein Luxemburger/Londoner Technologie-Risikokapitalfonds mit Beteiligungen an in den Bereichen Spiele, E-Sports und digitaler Sport tätigen US-amerikanischen, europäischen und britischen Innovatoren. Hiro Capital betätigt sich grundsätzlich in den Series-A- und B-Phasen im Stadium nach der Gründung. Wir investieren sowohl in Entwickler von Front-End-Inhalten für Spiele, E-Sports und Digital Sports als auch in branchenspezifische Deep-Tech-Anwendungen von Cloud-, Mobil-, Streaming-, Big Data-, KI-, Wearables-, AR- und VR-Technologien.

Wir unterstützen erfahrene Unternehmerteams durch innovative Technologien und Inhalte mit einem stark differenzierten Angebot und der Möglichkeit, sehr groß zu werden.

Wir investieren nicht nur in Spiele, E-Sports und Sport, sondern sind auch gleichzeitig unternehmerisch in diesen Bereichen aktiv. Wir sind davon überzeugt, dass Spiele, E-Sports und digitaler Sport eine zentrale Säule des Unterhaltungs-, Wirtschafts- und Soziallebens in der Mitte des 21. Jahrhunderts sein werden. Wir investieren in die Innovatoren, die diese Zukunft gestalten. https://hiro.capital/

Über Innovate UK

Innovate UK gehört zu UK Research and Innovation, einer keinem Ressort unterstehenden öffentlichen Körperschaft, die durch einen Zuschuss der britischen Regierung finanziert wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.ukri.org. Wir fördern die Produktivität und das Wirtschaftswachstum, indem wir Unternehmen bei der Entwicklung und Realisierung des Potenzials aus neuen Ideen helfen, die unter anderem aus der britischen Forschungsbasis von Weltrang stammen.

